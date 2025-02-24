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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli
Giriş Tarihi: 24.02.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 21:25

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Peki 25 Şubat Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli

RİZE

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali İhsan Selim Baydaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zaman beklediğimiz ve hasretini çektiğimiz bir kar yağışının etkisi altındayız. Günlerdir aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bu yağıştan, rahmetten ve bereketten etkilenen vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet alması için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimin de aksadığını aktaran Baydaş, şunları kaydetti:

"Geçen hafta perşembe, cuma ve bugün tatil etmiştik. Bugün de yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arkadaşlarla bir değerlendirme yaptık ve yarın eğitim-öğretim kurumlarımızın tatil olması kararını aldık. Bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Gençlerden çok güzel mesaj, video ve fotoğraflar alıyoruz. Bunu hem ailemizle vakit geçirmeye hem karın tadını ve keyfini çıkarmaya hem de kitap okuyarak bir yandan da derslerimizdeki eksiklerimizi değerlendirmeye bir fırsat görmemiz lazım."

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı soğuk hava koşullarının yarın da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 25 Şubat Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

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SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede tüm eğitim kurumlarında, 2 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu bildirildi.

Bu nedenle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! 25 Şubat Salı hangi illerde okullar tatil? Eğitime kar engeli

GİRESUN

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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