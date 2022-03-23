Haberler Yaşam Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Giriş Tarihi: 23.03.2022 22:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 22:37

Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Son dakika haberleri: Muş ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi. Açıklamalar valilikler tarafından yapıldı. İşte detaylar...