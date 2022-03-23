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Haberler Yaşam Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller
Giriş Tarihi: 23.03.2022 22:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 22:37

Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Son dakika haberleri: Muş ve Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi. Açıklamalar valilikler tarafından yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildiğini duyurdu.

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Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır.

Son dakika: Valilikler peş peşe duyurdu! İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

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