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Haberler Yaşam Son Dakika: Van'da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:11

Son Dakika: Van'da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Van'da meydana gelen deprem, son dakika haberleriyle yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İlde yaşayıp depremi hisseden vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, 13 Nisan Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte detaylar…

Son Dakika: Van’da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Van'daki deprem haberi gündeme oturdu. Tuşba ilçesinde meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü, derinliği ve etkileri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 13 Nisan 2025 tarihinde Van'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti?

Son Dakika: Van’da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ART ARDA 2 DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 11.39'da Van'da bir deprem meydana geldi. Ardından saat 11.58'de ikinci deprem yaşandı.

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 4.42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son Dakika: Van’da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:58:25 TSİ
Enlem:38.75528 N
Boylam:43.41 E
Derinlik:4.42 km

Son Dakika: Van’da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

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Son Dakika: Van’da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?