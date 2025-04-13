Son Dakika: Van’da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van’da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ART ARDA 2 DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 13 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 11.39'da Van'da bir deprem meydana geldi. Ardından saat 11.58'de ikinci deprem yaşandı.

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 4.42 kilometre derinliğinde gerçekleşti.