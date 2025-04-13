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Son Dakika: Van'da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
12:11
Son Dakika: Van'da art arda deprem! 13 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Van'da deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Van'da meydana gelen deprem, son dakika haberleriyle yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İlde yaşayıp depremi hisseden vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, 13 Nisan Van'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve nerede meydana geldi? İşte detaylar…