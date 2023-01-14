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Haberler Yaşam Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler
Giriş Tarihi: 14.01.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 06:41

Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler

Son dakika haberleri: Ankara'da bir restoranda VIP odada iş adamı Polat Aytaç tarafından silahla öldürülen öğretim görevlisi Güven Çaprak cinayetiyle ilgili o gecede masada bulunan biri kadın 2 hakim hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oluruyla Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. FETÖ'den yargılanan eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yeğeni olan kadın hakim Esma O'nun öldürülen Çaprak tarafından içkili restorana beraberindeki hakim Fatih U. ile alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldiği, restoranda vakit geçirmelerine rağmen 12 bin liralık hesabı katil zanlısı Polat Aytaç'ın ödemesine göz yumdukları belirtildi.

HALİT TURAN
Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler

Son dakika haberleri: SABAH, Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde VİP masada yaşanan cinayetin perde arkasıyla ilgili önemli bilgilere ulaştı. İş adamı Polat Aytaç tarafından öldürülen öğretim görevlisi Güven Çaprak cinayetinde, olayın yaşandığı masada Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, FETÖ'den yargılanan eski HSK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yeğeni Esma O. ve Ilgın Cumhuriyet Savcılığı yaparken Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimi olarak geçici olarak görevlendirilen Fatih U.'nun da bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler

"NE ZAMAN SEVİŞİYORUZ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, katil zanlısı Polat Aytaç, Güven Çaprak'ın alkol aldığı zaman kendini kaybettiğini ve agresifleştiğini söyleyerek, gittikleri mekana arkadaşlarının da geldiğini, aralarında kadınların da olduğunu söyledi. Aytaç, "Bayanlardan biri Muhammed Gürbüz'ün sağ tarafına oturdu. Diğer iki bayan ayaktayken Güven ayakta duran bayanlara 'Ne zaman sevişiyoruz' demesi üzerine ayakta bulunan iki bayan Güven'e tepki göstererek 'Terbiyesizlik yapma, biz bu ortamın kadınları değiliz' dedi. Güven iki bayana hitaben küfür ederek gidin dedi. Kadınlar masadan ayrıldı" dedi.

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Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler

"MASAMIZA GELENLERE BASİT KADIN MUAMALESİ YAPTIN"

Bir süre sonra giden kadınların yeniden geldiğini, kadınlardan birinin ise hakim olarak görev yaptığını söylediklerini kaydeden Aytaç, "Saat 04:15 sıralarında misafirler yeniden geldi. 10 bin liranın üzerinde gelen hesabı kredi kartımla ödedim. O esnada Güven yine aynı şekilde 'Hadi ne zaman sevişiyoruz' dedi. Bunun üzerine kadınlar kalkarak mekandan ayrıldı, 5 kişi kaldık" dedi. Cinayet anında masada bulunan Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz de olay gününde Çaprak'ın Aytaç'ı arayarak 'Sen de bize katıl' diyerek davet ettiğini, Aytaç'ın ise bu teklifi kabul ederek restoranın 4 No'lu VIP salonunda oturduklarını belirterek Güven'i kadınlara küfür ettiği söyledi.

Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler

HAKİMLER ALKOLLÜ DİREKSİYONA GEÇTİ

Yaşananlar üzerine alınan ifadeler Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi. Yapılan inceleme kapsamında Ankara Hakimi Esma O. ile Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Fatih U'nun Güvenlik Caddesi'nde bulunan içkili restoranda eğlendiği, ardından Güven Çaprak'ın davetiyle cinayetin yaşadığı restorana alkollü olarak kullandıkları araçlarla geldikleri tespit edildi. İki hakimin restoranda uzun süre vakit geçirmelerine rağmen 12 bin lira gelen hesabın katil zanlısı Polat Aytaç tarafından ödenmesine de göz yumdukları belirtildi.

Son dakika: VIP masa cinayetinde hakimlere soruşturma! 12 bin liralık hesabı başkasına ödettiler

BAKAN OLURUYLA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Kadın hakim Esma O'nun kendisine yönelik küfürlü konuşmalara devam eden ve cinsel eğilimli sözler eden Güven Çaprak'a "Bir bayana karşı böyle konuşamazsınız. Hadi hakim olduğumu geçtim, bir bayan olarak bile bu lafları bana söyleyemezsiniz. Sizi süründürürüm" dediği öğrenildi. HSK 1. Dairesi yaptığı incelemenin ardından Hakimler Esma O. ile Fatih U. hakkında soruşturma izni verilmesini teklifini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a götürdü. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla hakimler hakkında soruşturma başlatıldı.

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