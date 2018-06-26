Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
İstanbul'da bugün beklenen dolu yağışına karşı uyarılar peş peşe geliyor. Bir çok belediye zabıta ekipleri sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Her yerden son dakika olarak geçen yağış ve dolu yağışı için vatandaşlar art arda uyarılıyor. Araç sürücüleri araçlarının zarar görmemesi için üstlerini battaniye ve brandalarla kapattı.
Giriş Tarihi: 26.06.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 11:59
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Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
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Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!