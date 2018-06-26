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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

İstanbul'da bugün beklenen na karşı uyarılar peş peşe geliyor. Bir çok belediye zabıta ekipleri sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları dolu yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Her yerden olarak geçen yağış ve dolu yağışı için vatandaşlar art arda uyarılıyor. Araç sürücüleri araçlarının zarar görmemesi için üstlerini battaniye ve brandalarla kapattı.

Giriş Tarihi: 26.06.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 11:59
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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Meteorolojinin İstanbul'da nın etkili olacağını açıklamasının ardından belediyeler teyakkuza geçti. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sokakları araçlarıyla gezerek vatandaşlara dolu ve şiddetli yağış konusunda uyardı.

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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Zabıta aracından megafonla yapılan anonslarda ,"Meteorolojik verilere göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur" denildi.

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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısma alması konusunda esnafı da uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.

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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısma alması konusunda esnafı da uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.

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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Kadıköy'deki bir galeride çalışan Fatih Yaşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olası na karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl doludan dolayı birçok aracımız zarar gördü. Bugün de önlem amaçlı kendimizce yöntemler ürettik." dedi.

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yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!
Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Aracını doludan korumak için naylon branda ile sardığını ifade eden Galerici Mehmet Çetin, "Meteorolojinin yaptığı şiddetli yağmur ve dolu uyarısı sonrası araçlarımızı kilim, battaniye ve naylon brandalarla örttük. Kendimizce önlemler aldık" dedi.

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