Son dakika yağış ve dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi!

Ayrıca zabıta ekipleri market ve dükkanların dışarıda bulunan tezgahların yağıştan zarar görmemesi için iç kısma alması konusunda esnafı da uyardı. Esnaf da belediyenin uyarısı için teşekkür ederek, tezgahları dükkanların iç kısmına aldı.