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Haberler Yaşam Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali
Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 10:04

Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

Orman yangını bölgelerinden son dakika haberi: Antalya'da 14 yıl önce orman yangınında küle dönen alanlar yeniden yeşile büründü. Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Adeta küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi. İşte Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangınların tahrip ettiği alanlarla ilgili de umut veren gelişme ve görüntüler

Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

Orman yangını bölgelerinden son dakika haberi: Antalya'da 14 yıl önce çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık alanlar, yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile adeta yeniden yeşile büründü. Drone ile çekilen görüntülerde yangından eser kalmadığı görüldü.

Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

BÖYLE YANMIŞ BÜYÜK BİR ORMANLIK ALANI TAHRİP ETMİŞTİ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl beldesi Karabük köyü civarında 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan orman yangını, olumsuz hava ve arazi şartları nedeniyle kısa sürede büyüyerek Akbaş, Taşağıl, ve Sağırin işletme şefliklerine sıçrayarak geniş bir alana yayılmıştı.

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Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

5 GÜNDE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve civar bölge müdürlüklerinden gelen hava araçları, arozöz, teknik eleman ve orman işçilerinin gece gündü aralıksız çalışmaları ile 5 gün devam ederek 5 Ağustos 2008 günü kontrol altına alınabilmişti. Yangında 10 bin 299 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

2 MİLYONA YAKIN FİDAN

Yangının ardından hemen harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri küle dönen alanları yeniden yeşillendirmek için adeta seferberlik ilan etti. Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

SON DAKİKA: İŞTE YANAN ALANLARIN SON HALİ

14 yıl sonra yanan alanlar dron tarafından tekrar görüntülendi. Sağirin Mahallesinde küle dönen alanda doğanın yeniden hayat bulduğu ve yeşile büründüğü görüldü.

SON DAKİKA