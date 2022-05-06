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Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali
Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
10:04
Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali
Orman yangını bölgelerinden son dakika haberi: Antalya'da 14 yıl önce orman yangınında küle dönen alanlar yeniden yeşile büründü. Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Adeta küllerinden yeniden doğan orman dron ile görüntülendi. İşte Antalya'da geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangınların tahrip ettiği alanlarla ilgili de umut veren gelişme ve görüntüler