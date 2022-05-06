Son dakika | Yanan alanlar yeşile büründü! İşte orman yangınlarının olduğu bölgenin son hali

2 MİLYONA YAKIN FİDAN

Yangının ardından hemen harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri küle dönen alanları yeniden yeşillendirmek için adeta seferberlik ilan etti. Yapılan çalışmalar neticesinde alana 681 bin 500 adet Kızılçam, 530 bin Kara Selvi, 50 bin Mavi Selvi, 18 bin badem, 30 bin Çınar olmak üzere çeşitli türlerden oluşan 1 milyon 747 bin 600 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

