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Haberler Yaşam SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir'de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:12 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:12

SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir'de okul var mı yok mu?

Nevşehir il genelinde etkili olan kötü hava koşulları, 6 Şubat 2025'te okulların durumunu gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Nevşehir Valiliği, hava şartları nedeniyle okul tatiliyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Peki; 6 Şubat yarın Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte, yanıtı.

SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir’de okul var mı yok mu?

Nevşehir il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okulların durumu merak ediliyor. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada Yarın Nevsehir'de okullar tatil mi sorusu son dakika yanıt buldu. Peki; 6 Şubat yarın Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte, yanıtı.

SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir’de okul var mı yok mu?

YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir il genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir’de okul var mı yok mu?


Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ile meydana gelebilecek buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelinde, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında; eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir’de okul var mı yok mu?
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SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir’de okul var mı yok mu?
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