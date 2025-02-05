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SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir'de okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:12
SON DAKİKA YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten duyuru! 6 Şubat Nevşehir'de okul var mı yok mu?
Nevşehir il genelinde etkili olan kötü hava koşulları, 6 Şubat 2025'te okulların durumunu gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Nevşehir Valiliği, hava şartları nedeniyle okul tatiliyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Peki; 6 Şubat yarın Nevşehir'de okullar tatil mi? İşte, yanıtı.