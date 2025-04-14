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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
00:07
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı bazı bölgelerde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Bu gelişmelerin ardından çeşitli illerde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bu sebeple de öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları valiliklerden geliyor. 14 Nisan Pazartesi günü (yarın), kar nedeniyle okulların tatil olduğu şehirler ve eğitime ara verilen iller belli oldu. Peki; yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi.