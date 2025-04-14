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Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:07

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı bazı bölgelerde günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Bu gelişmelerin ardından çeşitli illerde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bu sebeple de öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları valiliklerden geliyor. 14 Nisan Pazartesi günü (yarın), kar nedeniyle okulların tatil olduğu şehirler ve eğitime ara verilen iller belli oldu. Peki; yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi

14 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını ararken, valiliklerden gelen son dakika açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Bu noktada kar nedeniyle eğitime ara verilen iller ve kar tatili olan şehirler belli oldu. Peki, 14 Nisan yarın okullar tatil mi? İşte, son dakika valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi tamamı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (14 NİSAN )

İşte 14 Nisan Pazartesi günü tatil olan iller;

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi

BİTLİS

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi

KARABÜK

Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan Pazartesi yarın okul var mı yok mu? İşte kar tatili olan iller listesi

MUŞ

Muş valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.