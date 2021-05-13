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Haberler Yaşam Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:35

Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...

Önümüzdeki pazartesi sona erecek olan tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma yasağının son günleri olması nedeniyle, yasaklar ne zaman kalkacak sorusu 84 milyon tarafından araştırılıyor. Kısıtlamanın ardından yasakların devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı , bu sorulara yanıt vermişti. Son olarak 13 Mayıs tarihinde Fahrettin Koca'dan da yasaklar ile ilgili bir açıklama geldi. Haberimizde, yayımlanan son genelge ve yapılan resmi açıklamalara göre, "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı yer alıyor...

Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...

Mayıs ayı başında getirilen tam kapanma sürecinde son dört güne giriyoruz. Kesintisiz kararının alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası çok sayıda İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve sokağa çıkma yasağı bitiş ve başlangıç tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun yanında, kısıtlamaların bayram sonrası devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. Aşağıda, yayımlanan konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi ve "Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?" ve merak edilen soruların yanıtı yer alıyor.

Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak.

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Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...

Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...

TAM KAPANMA UZAYACAK MI?

Tam kapanma uzayacak mı sorusuna son dakika yanıtı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan geldi. Bir süredir konuşulan 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma süreci için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltilen soru üzerine yanıt buldu.

Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." yanıtını verdi. Oktay, sözlerini şu ifadelerle devam ettirdi;

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."

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