HaberlerYaşamSon Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:19Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:35
Son Dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Bakanlıktan tam kapanma ne zaman bitecek sorusuna yanıt! Normalleşme takvimi...
Önümüzdeki pazartesi sona erecek olan tam kapanma ve kesintisiz sokağa çıkma yasağının son günleri olması nedeniyle, yasaklar ne zaman kalkacak sorusu 84 milyon tarafından araştırılıyor. Kısıtlamanın ardından yasakların devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sorulara yanıt vermişti. Son olarak 13 Mayıs tarihinde Fahrettin Koca'dan da yasaklar ile ilgili bir açıklama geldi. Haberimizde, yayımlanan son genelge ve yapılan resmi açıklamalara göre, "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı yer alıyor...