HaberlerYaşamSon dakika: Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...
Giriş Tarihi: 25.09.2021 16:39Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 16:44
Son dakika: Yeni doğan bebeğini canlı canlı gömen anneden şok itiraf: Eşim cezaevinde, yasak ilişkiden...
Son dakika haberi: Adıyaman'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencilerinin ağlama sesi duyunca vücudunu toprağa gömülü buldukları bebeği bıraktığı belirlenen annesi ve anneannesi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden kadının, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.