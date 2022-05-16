SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.