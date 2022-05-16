SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu