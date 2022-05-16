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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında 'Perşembe sürprizi'
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:56

SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında 'Perşembe sürprizi'

Son dakika bilgisine göre yeni Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan Perşembe günü ise batı bölgeleri başta olmak üzere yağış sürprizi var. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları o gün düşecek. İstanbul, Ankara, İzmir... Büyük şehirlerde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

Son dakika... Meteoroloji'den Perşembe günü için kritik uyarı. Hava durumunda ciddi değişiklik yaşanacak. Peki yurt genelinde bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne söylüyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri,Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA: Yeni Meteoroloji hava durumu raporu! Yurdun batısında ’Perşembe sürprizi’

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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