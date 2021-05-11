SON DAKİKA

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans aracılığı ile katıldı ve gündeme dair son dakika açıklamalarında bulundu. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma sokağa çıkma yasağı ile birlikte bu "Tam kapanma ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aranırken süreç sonrası normalleşme takvimi de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; "Normalleşme ne zaman başlıyor?" sorusu gündeme gelirken Başkan Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamalarında yeni normalleşme takvimi için Kabine Toplantısı'nı işaret etti.