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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Yeni normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı’nda! Normalleşme ne zaman başlıyor, 17 Mayıs'ta mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:57

| Yeni için gözler ’nda! başlıyor, 17 Mayıs'ta mı? ?

, geçtiğimiz günlerde "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans aracılığı ile katıldı ve gündeme dair açıklamalarında bulundu. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma ile birlikte bu "?" sorusuna yanıt aranırken süreç sonrası de milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; " başlıyor?" sorusu gündeme gelirken Başkan Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamalarında için 'nı işaret etti.

SON DAKİKA | Yeni normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı’nda! Normalleşme ne zaman başlıyor, tam kapanma ne zaman bitecek?

'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı gündeme dair son dakika açıklamalarının ardından " başlıyor, ?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu kapsamda; yeni beklenirken gözler kritik 'na çevrildi. Başkan Erdoğan, "İlk Kabine Toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak." açıklamasında bulunurken bilindiği üzere tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta son bulacak. Bu bağlamda; Normalleşme ne zaman başlıyor, tam kapanma ne zaman bitecek? bekleniyor…

SON DAKİKA | Yeni normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı’nda! Normalleşme ne zaman başlıyor, tam kapanma ne zaman bitecek?

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

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SON DAKİKA | Yeni normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı’nda! Normalleşme ne zaman başlıyor, tam kapanma ne zaman bitecek?

KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE

Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli.

SON DAKİKA | Yeni normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı’nda! Normalleşme ne zaman başlıyor, tam kapanma ne zaman bitecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrasına video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Takvimde okulların açılacağı tarihin de olacağını belirtti.

SON DAKİKA | Yeni normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı’nda! Normalleşme ne zaman başlıyor, tam kapanma ne zaman bitecek?

Tedbirler netice vermeye başladı. Vefat sayısında düşüş var.

: Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Normal hayata döneceğimiz günler yakın.

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