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Haberler Yaşam Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:24

Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Son dakika haberi: Yeni yıla sayılı günler kaldı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, 'Yeni yılda kar yağacak mı?' sorusunu şöyle yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Son dakika haberi: Her yeni yıl merak edilen 'kar yağışı olacak mı?' sorusuna İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir yanıt verdi.

Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Havaların ocak ayının ikinci haftasından itibaren soğumaya başlayacağını ve bu dönemde kar yağışı ihtimalini yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

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Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

"Yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Hafif bir yağış olabilir ama genelde hava açık olacağı kesin. Fırtına söz konusu değil ama lodos etkisi devam ediyor. Ayın 2-3'ü gibi kuzeye dönme ihtimali var, sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek.

Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Yılbaşı günü İstanbul'da yağış görülmeyecek. Aynı şekilde yurdun iç kesimlerinde sis ve don olayı gözükecek" dedi.

Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

Marmara'nın batısında bugünden itibaren yağış gözlemlenebileceğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

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