Son dakika: Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bu illerde oturanlar dikkat!

"Yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Hafif bir yağış olabilir ama genelde hava açık olacağı kesin. Fırtına söz konusu değil ama lodos etkisi devam ediyor. Ayın 2-3'ü gibi kuzeye dönme ihtimali var, sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek.