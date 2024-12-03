Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
10:52
Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!
Son dakika… İstanbul'da, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 'Yenidoğan çetesi' SGK'dan daha fazla para almak uğruna bebekleri göz göre göre ölüme ter ketti. 22'si tutuklu 47 sanığın 18 Kasım'dan beri yargılandığı dava, 12. gününe girdi. Mahkeme başkanı bebeklerini kaybeden anne ve babaları dinlemeye başladı. Kerem Muhammed Tokluoğlu'nun annesi Esra Tokluoğlu'nun sözleri çetenin kirli yüzünü bir kez daha kanıtladı: Bebeğimizi sorduk öldü dediler!