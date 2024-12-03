Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

'NASIL' DİYE SORDUK 'ÖLDÜ' DEDİLER

Kerem Muhammed Tokluoğlu'nun annesi, Esra Tokluoğlu: "Bebeğimin bilindik bir şikayeti vardı. Doktorumuzla konuştuk ama 'ölecek' bir konuşma olmadı. İkiz olduğu için tamamen bayılmıştım. Sonrasını bilmiyorum. Doktorun kendi muayenesi Şişli'deydi. Avcılar Hospital Hastanesi'ni tavsiye etti. Şikayetçiyim ve davaya katılma talebim vardı. Bize bebeğimin öldüğü ile ilgili de kimse bilgi vermedi. Nasıl olduğunu sormaya gittik. 'Öldü' dediler.