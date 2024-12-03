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Giriş Tarihi: 03.12.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 10:52

Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

Son dakika… İstanbul'da, aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 'Yenidoğan çetesi' SGK'dan daha fazla para almak uğruna bebekleri göz göre göre ölüme ter ketti. 22'si tutuklu 47 sanığın 18 Kasım'dan beri yargılandığı dava, 12. gününe girdi. Mahkeme başkanı bebeklerini kaybeden anne ve babaları dinlemeye başladı. Kerem Muhammed Tokluoğlu'nun annesi Esra Tokluoğlu'nun sözleri çetenin kirli yüzünü bir kez daha kanıtladı: Bebeğimizi sorduk öldü dediler!

HUZEYFE ATICI
Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

Türkiye, bir caniliğe tanıklık etti. Kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup cani, SGK'dan daha fazla para almak uğruna yeni doğan bebekleri göz göre göre ölüme terk etti. Yürütülen soruşturmada, anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bebekleri ihmalden ölümüne yol açan çetenin Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 12. güne girildi.

Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

Bugün İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde devam edecek davada, 22'si tutuklu 47 sanığın savunmaları bitti. Sanıklar, usulsüzlükle ilgili bazı iddiaları kabul ederken, kasten öldürme gibi suçlamaları reddetmişti. Duruşmanın 12. gününde ise mahkeme başkanı bebeklerini kaybeden anne ve babaları dinleyecek.

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Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

"İHMAL VARSA ŞİKAYETÇİYİM"
Hayatını kaybeden bebeklerden Kerem Muhammed Tokluoğlu'nun babası Mustafa Mevlüt Tokluoğlu: "Doktorumuz Ali Gedikbaşı tavsiye etmişti. Daha ucuz olduğu için Avcılar Hospital Hastanesi'ni daha ucuz olduğu için tercih ettik. İkiz bebek bekliyorduk. Biri şu an yaşıyor. Yaşayan bebeğim de 15 gün Avcılar Hospital Hastanesi'nde kaldı. Bir ihmal varsa şikayetçiyim" dedi.

Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

'NASIL' DİYE SORDUK 'ÖLDÜ' DEDİLER
Kerem Muhammed Tokluoğlu'nun annesi, Esra Tokluoğlu: "Bebeğimin bilindik bir şikayeti vardı. Doktorumuzla konuştuk ama 'ölecek' bir konuşma olmadı. İkiz olduğu için tamamen bayılmıştım. Sonrasını bilmiyorum. Doktorun kendi muayenesi Şişli'deydi. Avcılar Hospital Hastanesi'ni tavsiye etti. Şikayetçiyim ve davaya katılma talebim vardı. Bize bebeğimin öldüğü ile ilgili de kimse bilgi vermedi. Nasıl olduğunu sormaya gittik. 'Öldü' dediler.

Son dakika… Yenidoğan Çetesi davasında 12. gün! Söz bu kez canilerin öldürdüğü 10 bebeğin ailelerinde!

"ÇOCUĞUMU BANA BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER"
Mehmet Hanifi Kaya ise yaşadıklarını şöyle anlattı: Doğum kontrol işlemleri için Esenyurt Esencan Hastanesi'ne gidiyorduk. Eşim fenalaşınca da oraya gittik. 'Yer yok' diye Esenler Güney Hastanesi'ne sevk edildik. Orada 'yer var' dendi. Eşimi ambulansla götürdüler, ben araçla takip ettim. Ben gidene kadar doğum olmuştu. Girer girmez 8 bin TL para istediler. Makbuz da verilmedi. 3 gün boyunca eşim ve çocuğum yoğun bakımda yattı. Ben 3 gün boyunca hastanede doktor görmedim. Benimle hep hemşireler konuştu. Daha sonra bebeğim öldü. Çocuğumu bana bisküvi kutusunda verdiler.

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