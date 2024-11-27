Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
11:24
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün tutuksuz sanıkların ifadesi alındı. Bugün ilk olarak tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım savunma yaptı. Bir telefon görüşmesinde "Bize çomak soktular" diyen Ceren Hemşire, "Çok denetim gördüm bu farklıydı!" ifadelerini kullandı. İşte duruşmada yaşananlar…