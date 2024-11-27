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Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:24

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bugün tutuksuz sanıkların ifadesi alındı. Bugün ilk olarak tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım savunma yaptı. Bir telefon görüşmesinde "Bize çomak soktular" diyen Ceren Hemşire, "Çok denetim gördüm bu farklıydı!" ifadelerini kullandı. İşte duruşmada yaşananlar…

Oğuzhan UYSAL
HUZEYFE ATICI
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak uğruna yeni doğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

Bugün ilk olarak tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım savunma yaptı. 12 senedir yenidoğan hemşiresi olduğunu söyleyen sanık, "Olaylar medyaya yansıyınca işten çıkarıldım" dedi. Hastaların basamak belirlemeleri ilgili yaptığı konuşma sorulan sanık, "Bir yerden duymuşumdur. Benim görev alanımda değil" dedi.

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Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

"BİZE ÇOMAK SOKTULAR" SÖZLERİ SORULDU
Bir telefon konuşmasında yapılan denetimle ilgili, "Bize çomak soktular" dediği hatırlatılan sanığa ne demek istediği soruldu. Telefonda konuştuğu kişinin o dönemki erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ceren Hatice Kırım, "Kendisinin sağlıkla alakası yok. Hastanem zarar görecek diye bu tarz cümleler kurmuşum. Çok uzun zamandır yenidoğan hemşiresi olduğum için çok denetim gördüm. Bu kez yapılan denetim çok detay ve farklıydı" dedi.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

"FIRAT SARI PARAYI BANA GÖNDERİYORDU!"
Sorumlu hemşire olduğu için Fırat Sarı'nın paraları kendisine gönderdiğini anlatan sanık, "Parayı bana gönderiyordu. Ben de dağıtıyordum. Hepsinin kaydı var ben de hepsini size sunacağım. Yüksek meblağları sunacağım. Gelen her paranın çıkışı da var. Maddi bir kazancım olmadı" dedi.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

Mahkeme başkanının sorusu üzerine kendi adına olan telefon numarasını Fırat Sarı'ya verdiğini anlatan Kırım, "Kendi adıma kayıtlı bir telefon numarası çıkartmıştım Fırat Sarı'ya verdim. Kullandı mı kullanmadı mı bilmiyorum. Daha sonra iptal ettirdim" dedi.

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