Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ‘Bize çomak soktular’ diyen Ceren Hemşire’den itiraflar: Çok denetim gördüm bu farklıydı!

"BİZE ÇOMAK SOKTULAR" SÖZLERİ SORULDU

Bir telefon konuşmasında yapılan denetimle ilgili, "Bize çomak soktular" dediği hatırlatılan sanığa ne demek istediği soruldu. Telefonda konuştuğu kişinin o dönemki erkek arkadaşı olduğunu söyleyen Ceren Hatice Kırım, "Kendisinin sağlıkla alakası yok. Hastanem zarar görecek diye bu tarz cümleler kurmuşum. Çok uzun zamandır yenidoğan hemşiresi olduğum için çok denetim gördüm. Bu kez yapılan denetim çok detay ve farklıydı" dedi.