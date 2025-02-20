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Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:39

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Aralarında çete lideri Fırat Sarı'nın bulunduğu 25'i tutuklu 46 sanık bugün yeniden hakim karşısına getirildi. Savunma yapan ve "Bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu değil" diyen Fırat Sarı'nın avukatından pes dedirten bir talep geldi!

DHA
SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor. Duruşmaya suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından tutuklu sanık sayısı 46 olmuştu. Saat 13.30 itibariyle ara verilen druşma saat 14.00 sıralarında yeniden başladı.

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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

'DAVANIN TEMEL AMACI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'

Tutuklu sanık Damla Atak'ın avukatı, "Dinlenen tanıklar yönünden aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Tüm tanıklar ölümle ilgili değil de davanın temel amacı olan nitelikli dolandırıcılıkla ilgiliydi. 18 gün boyunca kamunun dolandırılıp dolandırılmadığı, kim ne kadar zarara uğradı bunu konuşuyoruz. Müvekkilim ve diğer sanıklar 10 ayı aşkın süredir tutuklu. O zamandan bu zamana kadar nitelikli dolandırıcılığa iştirak edip etmedikleri, kamuyu zarara uğratıp uğratmadıkları belli olmadan tutuklulardır. Zararın kimden kaynaklandığının belirlenmesini istiyoruz.Müvekkilimin lehine olan deliller toplanmadığı anlaşılıyor" dedi.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

'SAVUNMA HAKKI ENGELLENİYOR'

Dursun Eryılmaz'ın avukatı Nazan Işık ise "Sanık sandalyelerinden bir tanesi boş. Ne tahliye ne beraat bu durumlara dayanmıyor maalesef. Burada bir sandalye boş. Yaklaşık 10 aydır cezaevinde ve tek hücrede kalıyorlar. Bizim aklanacağımız tek şey Adli Tıp raporları. Uzman raporuna dayanarak tutukladınız. Hasta dosyası yoksa, hastaneden bir belge gelmiyorsa soruşturma savcısı bunları neye göre yaptı. Mahkemeniz bunları temin edemiyor. Biz şu anda soruşturma işlemlerini toparlamaya çalışıyoruz. Hasta dosyası yoksa hasta bilirkişiler neyi inceledi. Aralık ayında o tapeler imha edilmiş. Biz o delillerle hiç temas edemeyeceğiz maalesef öğrendik" dedi.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…

Tutuklu sanık Deniz Korkmaz'ın avukatı ise "Dosya bir kül olarak değerlendirilmektedir kimin sadece dolandırıcılıktan ilgili tutuklu olduğu, kimin bebek katili olduğu hususuna ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapılmalı. Delil karartma şüphesinin olmamasının, uzman raporunda hiçbir yerde adının geçmemesi nedeniyle tahliyesini talep ediyorum. Aksi kanaatdeyseniz ev hapsi talep ederiz. "diye konuştu.

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