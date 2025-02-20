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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:39
SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Fırat Sarı’nın avukatından skandal talep: Tüm ölümlerle ilgili…
SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Aralarında çete lideri Fırat Sarı'nın bulunduğu 25'i tutuklu 46 sanık bugün yeniden hakim karşısına getirildi. Savunma yapan ve "Bebeklerin prematüre doğması, 500 gram doğması müvekkilimin suçu değil" diyen Fırat Sarı'nın avukatından pes dedirten bir talep geldi!