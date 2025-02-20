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SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:23
SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!
SON DAKİKA... Adana'da 21 yaşındaki Hatun Umaç, ailesiyle birlikte av tüfekli saldırıya uğradı. Kirasını iki gün geciktirdiği için iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T. tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Umaç, yaşadığı korku dolu anları anlattı!