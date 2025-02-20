SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

Anne ve babası ile birlikte restoran işleten Hatun Umaç, iddiaya göre kirayı geciktirmesi nedeniyle çıkan tartışmada restorana gelen iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T.'nin av tüfekli saldırısına uğradı. Hatun Umaç ile babası Bülent Umaç (47) ayağından annesi Yeliz Umaç (47) ise elinden yaralandı.