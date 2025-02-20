Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:23

SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

SON DAKİKA... Adana'da 21 yaşındaki Hatun Umaç, ailesiyle birlikte av tüfekli saldırıya uğradı. Kirasını iki gün geciktirdiği için iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T. tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Umaç, yaşadığı korku dolu anları anlattı!

DHA
SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

Olay, 16 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

Anne ve babası ile birlikte restoran işleten Hatun Umaç, iddiaya göre kirayı geciktirmesi nedeniyle çıkan tartışmada restorana gelen iş yeri sahibi İdris İ. ve yeğeni Fırat T.'nin av tüfekli saldırısına uğradı. Hatun Umaç ile babası Bülent Umaç (47) ayağından annesi Yeliz Umaç (47) ise elinden yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Umaç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hatun Umaç ise ayağından ameliyat edildikten sonra servise alındı.

SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

TAKSİLERİ ATEŞE VERİLDİ

Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir kişi, Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'ın, restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü. Polisin, pompalı tüfekli saldırganlar ile taksiyi ateşe veren şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

SON DAKİKA... Yer Adana! Kirasını iki gün geciktiren genç kadına kabusu yaşattılar: Can güvenliğim yok!

'HASTANEDEYİM AMA...'

Hastanede tedavisi süren Hatun Umaç, restoranı 6 aydır işlettiğini belirterek, iş yeri sahibi İdris İ.'nin kendisini çıkarmak istemesi üzerine husumetin başladığını söyledi. Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum.

SON DAKİKA