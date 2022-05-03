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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...
Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:47

SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Karadeniz sahili kesiminde büyük bir patlama sesi duyuldu. Bölgedekiler, sahil güvenlik ve jandarmaya haber verirken, SAS timleri de bölgeye intikal ettik. Mahalle sakinleri, "Deprem gibiydi" sözleri ile patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Ekipler, patlama sesinin duyulduğu noktada inceleme başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.

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SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti. Patlama sesini duyan Ağaçlı köyü sakinlerinin haber vermesi üzerine plaja çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de gelerek çalışma yaptı.

SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Çalışmalar sırasında güvenlik açısından bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Jandarma çalışmalarını gece vakti sonlandırırken, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

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