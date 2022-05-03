Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:47

SON DAKİKA: Yer Eyüpsultan! Patlama sesi timleri harekete geçirdi! Korku dolu anları böyle anlattı: Deprem gibiydi...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Karadeniz sahili kesiminde büyük bir patlama sesi duyuldu. Bölgedekiler, sahil güvenlik ve jandarmaya haber verirken, SAS timleri de bölgeye intikal ettik. Mahalle sakinleri, "Deprem gibiydi" sözleri ile patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.