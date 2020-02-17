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  • SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

: Yer: ! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

SON DAKİKA HABERLER: 'ın ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş, ekiplerin 5 saatlik çalışması ile hastaneye yetiştirildi. Sağlık ekipleri hava koşulları nedeniyle oldukça zor anlar yaşarken, kameralar anbean yaşananları kaydetti.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 17:15
SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan 343 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor.

SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

Tuşba ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapanan Dilimli Mahallesi'nde oturan Gülsüm Kızıltaş'ın doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi.

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SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı.

SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Gülsüm Kızıltaş, 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Hastanın doğumuna kısa bir süre kaldığı öğrenildi.Yolda zaman zaman kara saplanan ambulans, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...

Hasta yakınları, kapalı olan yolda tipiye rağmen hastalarına ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...
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