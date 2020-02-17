SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...
SON DAKİKA: Yer: Van! 5 saatlik operasyon ile kurtarıldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi...
SON DAKİKA HABERLER: Van'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş, ekiplerin 5 saatlik çalışması ile hastaneye yetiştirildi. Sağlık ekipleri hava koşulları nedeniyle oldukça zor anlar yaşarken, kameralar anbean yaşananları kaydetti.
Giriş Tarihi: 17.02.2020
17:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
17:15
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