Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...
Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 15:37

Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

Son dakika... Antalya'da Almanca öğretmen Hasan G'nin (30) evinde uyuşturucu hap aldığı iddiasıyla lise öğrencisi Yiğit Kalpak'nin ölmesini ardından polis soruşturma başlattı. Geceyi öğretmenlerinin evinde geçiren 7 öğrenci ve Almanca öğretmeni Hasan G. adliyeye sevk edildi. Yaşanan korkunç olayın ardından polis ayrıntılı ifadesine başvurdu. Öğretmen ve 3 öğrenci polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Yaşları küçük olan 2 öğrenci ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Çocukların itirafları şoke etti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Almanca öğretmeni Hasan G'nin evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Yiğit Kalpak ve 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Gece ilerleyen saatlerde gençler ve öğretmen uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra ise Yiğit Kalpak fenalaştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit Kalpak'ın durumu sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde ayrıntılı inceleme yaptı. Öğrencilerden birinin ise polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını söylediği iddia edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Almanca öğretmen Hasan G'nin ise polisteki ifadesinde kendisine yöneltilen hiç bir suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Ölen öğrencisiyle arkadaşlarının bir şeyler içmek için kendisine geldiğini sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söyledi.

Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

KAN DONDURAN İTİRAF! EVDE UYUŞTURUCU HAP ALINDI

Gözaltına alınan öğrencilerden bir tanesinin ise polise verdiği ifadede "Evde hep birlikte uyuşturucu hap aldık" dediği iddia edildi.

Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

Poliste ifadeleri tamamlanan öğretmen Hasan G. ve 5 öğrenci sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Antalya adliyesinde savcılık sorguları devam ediyor.

SON DAKİKA