Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Almanca öğretmen Hasan G'nin ise polisteki ifadesinde kendisine yöneltilen hiç bir suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Ölen öğrencisiyle arkadaşlarının bir şeyler içmek için kendisine geldiğini sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söyledi.