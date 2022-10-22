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Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...
Giriş Tarihi: 22.10.2022 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
15:37
Son dakika | Yiğit Kalpak öğretmenin evinde ölü bulunmuştu: Korkunç itiraf...
Son dakika... Antalya'da Almanca öğretmen Hasan G'nin (30) evinde uyuşturucu hap aldığı iddiasıyla lise öğrencisi Yiğit Kalpak'nin ölmesini ardından polis soruşturma başlattı. Geceyi öğretmenlerinin evinde geçiren 7 öğrenci ve Almanca öğretmeni Hasan G. adliyeye sevk edildi. Yaşanan korkunç olayın ardından polis ayrıntılı ifadesine başvurdu. Öğretmen ve 3 öğrenci polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Yaşları küçük olan 2 öğrenci ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Çocukların itirafları şoke etti.