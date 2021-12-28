Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

Son dakika haberine göre; Ünlü model Şevval Şahin ile yemek yediği sırada Kerem Kamışlı ve kendisini sandalyeyle denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki Kerem Kamışlı, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla ifade vererek olay gününü anlattı. Kamışlı, ifadesinde Aral'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek 'Neredeyse boğuluyordum, akıntıda çırpındım ve sandalye üzerime düştü. Büyük bir manevi zararım var' diyerek sanık Aral'dan şikayetçi olduğunu belirtti. İşte son dakika gelişmeleri…