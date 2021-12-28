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Haberler Yaşam Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 17:21

Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

Son dakika haberine göre; Ünlü model Şevval Şahin ile yemek yediği sırada Kerem Kamışlı ve kendisini sandalyeyle denize atan Yiğit Marcus Aral'ın davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki Kerem Kamışlı, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla ifade vererek olay gününü anlattı. Kamışlı, ifadesinde Aral'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek 'Neredeyse boğuluyordum, akıntıda çırpındım ve sandalye üzerime düştü. Büyük bir manevi zararım var' diyerek sanık Aral'dan şikayetçi olduğunu belirtti. İşte son dakika gelişmeleri…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

Son dakika haberi: İstanbul Üsküdar'da bir restoranda 24 Haziran 2021 tarihinde ünlü model Şevval Şahin ile iş adamı Kerem Kamışlı yemek yedikleri sırada Şahin'in o dönem ayrı olduğu eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral yanlarına gelmişti.

Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

Kamışlı'ya aralarında çıkan tartışmada Aral, Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı. Olayın ardından Aral hakkında Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle 'Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit', 'Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

SON DAKİKA | KEREM KAMIŞLI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yiğit Marcus Aral'ın yargılanması devam ederken Kerem Kamışlı'bın Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alındı.

Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

Müşteki Kamışlı, Şevval Şahin ile birlikte denize sıfır bir mekanda yemek yediklerini, bir süre sonra sanığın yanlarına geldiğini, arkasından gelerek yanına oturduğu ve sanığı tanımadığı söyledi.

Son dakika: Yiğit Marcus Aral - Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme: Görüşmeyeceksin bu kızla seni bitiririm!

TEHDİT VE KÜFÜRLERİN ARDINDAN DENİZE ATMIŞ

Müşteki Kamışlı ifadesinin devamında 'Şevval'in suratından bir gariplik olduğunu anladım. Bu şahıs bana dönerek, 'sizin görüştüğünüzü duyuyordum, bir de gözlerimle göreyim diye buraya geldim. Şevval benim eski kız arkadaşım' dedi.

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