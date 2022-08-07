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Haberler Yaşam Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!
Giriş Tarihi: 07.08.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 16:08

Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!

Son dakika: Kan donduran olay Zonguldak Devrek'te meydana geldi. Tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı (55) öldüren, eşi Aydın Alkan'ı (58) ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirildi…

Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!

Son dakika: Tüyler ürperten olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı.

Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!

Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı.

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Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çiftten Hacer Alkan, burada hayatını kaybetti.

Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!

Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!

Polis ekipleri, Mert Serkan L.'nin Alparslan Sokak'ta babasına ait evde saklandığını belirledi.

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