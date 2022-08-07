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Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!
Giriş Tarihi: 07.08.2022 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
16:08
Son dakika: Yok böyle vahşet: Komşularının boğazını kesti! Polislere balta gösterdi!
Son dakika: Kan donduran olay Zonguldak Devrek'te meydana geldi. Tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı (55) öldüren, eşi Aydın Alkan'ı (58) ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirildi…