Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! 'Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Son dakika: Türkiye, yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun dedesi tutuklandı. Dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi ise 'Dedeniz neden tutuklandı' sorusunu şöyle yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...