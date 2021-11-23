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Haberler Yaşam Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! 'Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 17:02

Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! 'Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Son dakika: Türkiye, yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun dedesi tutuklandı. Dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi ise 'Dedeniz neden tutuklandı' sorusunu şöyle yanıtladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH İNTERNET
Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündem olan Müslüme Yağal, 10 Kasım'da Mersin'de sırra kadem bastı.

Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Ekipler, minik yavruyu bulmak için seferberlik başlattı. Geçtiğimiz Cuma ise acı haber alındı. Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Yörük kızı Müslüme'nin ailesinden 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden dede Hasan Yağal ise tutuklandı.

Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Dede Hasan Yağal'ın, arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

Son dakika | Yörük kızı Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Müslüme'nin ağabeyi Hasan Yağal ise sabah.com.tr'ye konuştu. Yağal, 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

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