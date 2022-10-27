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Haberler Yaşam Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 16:41

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!

Son dakika: Tarihler 19 Kasım 2021'i gösterdiğinde Mersin'de korkunç bir olay yaşandı. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşıldı. Yağal'ın ölümüyle ilgili biri tutuklu 4 aile yakını bugün hakim karşısına çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!

Son dakika: Müslüme Yağal davasında yeni gelişme… Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA YENİ GELİŞME

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!

Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüme, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!

Otopside kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

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