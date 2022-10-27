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Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.10.2022
16:41
Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal ölü bulunmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni gelişme!
Son dakika: Tarihler 19 Kasım 2021'i gösterdiğinde Mersin'de korkunç bir olay yaşandı. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cesedine ulaşıldı. Yağal'ın ölümüyle ilgili biri tutuklu 4 aile yakını bugün hakim karşısına çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…