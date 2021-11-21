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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:06

SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!

Son dakika haberler: Müge Anlı'da gündem olan Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Görgü tanıkları, Müslüme Yağal'ın sır ölümüyle ilgili birçok şey anlattı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!

Son dakika haberler: Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı... Mersin'de kaybolan talihsiz yavrunun cansız bedenine geçtiğimiz Cuma ulaşıldı.

SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!

Acı haber yürekleri yaktı. Ekipler, sır olayı aydınlatmak için düğmeye bastı. Müslüme'nin ailesi gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!

A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Müslüme Yağal olayındaki son dakika gelişmelerini aktardı. Uğur, şu açıklamaları yaptı:

SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!

Şu anda hala Müslüme'nin neden öldüğü ya da öldürüldüğü merak konusu. Birçok soru işareti var.

SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme’nin ölümünde çarpıcı detaylar! Müge Anlı açıklamıştı görgü tanıkları anlattı!

Müslüme dün Karaman'da defnedildi. Ama ailesi törene katılamadı. Çünkü anne ve babası ile yakınları gözaltına alındı.

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