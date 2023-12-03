Haberler Yaşam Son dakika: "Yüksek gelirli fon" vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

Giriş Tarihi: 03.12.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 06:18

Son dakika: "Yüksek gelirli fon" vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

"Yüksek gelirli fon" vaadiyle ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'ın vurgununun ortaya çıktığı tarih olan 7 Nisan'da, 3 milyon 200 bin dolar kaptıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda, Çolak'ın, "Seçil hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Seçil Hanım?" dediği, Çetin'in ise, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayretsin. Seço ne oldu senin Allah korkuna. Sen bunu bize nasıl yaparsın ya" diyerek Erzan'a veryansın ettiği saptandı. Ayhan Akman'ın ise Erzan'a sitem ederek, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünüyor musun beni" dediği belirlendi.