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Haberler Yaşam Son dakika: "Yüksek gelirli fon" vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 06:18

Son dakika: "Yüksek gelirli fon" vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

"Yüksek gelirli fon" vaadiyle ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'ın vurgununun ortaya çıktığı tarih olan 7 Nisan'da, 3 milyon 200 bin dolar kaptıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Erzan'ın dava dosyasına giren cep telefonu ön inceleme raporunda, Çolak'ın, "Seçil hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz? Seçil Hanım?" dediği, Çetin'in ise, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayretsin. Seço ne oldu senin Allah korkuna. Sen bunu bize nasıl yaparsın ya" diyerek Erzan'a veryansın ettiği saptandı. Ayhan Akman'ın ise Erzan'a sitem ederek, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünüyor musun beni" dediği belirlendi.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Son dakika: Yüksek gelirli fon vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Yüksek gelirli fon" adı altında yaptığı vurguna para yatıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar ortaya çıktı.

Son dakika: Yüksek gelirli fon vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu. Vurgun, 7 Nisan'da bir şikayetçinin ihbarı üzerine ortaya çıkmış, Erzan, 8 Nisan'da banka tarafından görevden el çektirilirken, 10 Nisan'da ise gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Yüksek gelirli fon vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.

Son dakika: Yüksek gelirli fon vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

"YİNE KAYIPSIN ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"

Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor).

Son dakika: Yüksek gelirli fon vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsun seçil hanım?

Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.

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