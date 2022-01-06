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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yunus Gezer kimdir, neden intihar etti? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:02

SON DAKİKA: Yunus Gezer kimdir, neden intihar etti? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!

Sosyal medyada gündeme gelen Yunus Gezer isimli bir üniversite öğrencisi yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı mektup kısa sürede Twitter'da birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken "Yunus Gezer kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. 25 yaşındaki gencin bir süredir yine sosyal medya hesabından intiharla ilgili paylaşımları beğendiği dikkat çekerken acı olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki, İntihar eden üniversite öğrencisi Yunus Gezer kimdir? İşte detaylar…

Yunus Gezer kimdir? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!

Yunus Gezer isimli bir üniversite öğrencisinin sosyal medyada yayınladığı intihar mektubu sonrası üniversiteli gencin yakınları polise haber verdi. Gencin evine giden ekipler Gezer'in cansız bedeniyle karşılaşırken "Yunus Gezer kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin gündemine gelen acı olayda gencin bir süredir sosyal medyada intihar ile ilgili paylaşımları beğendiği de ortaya çıktı. Yakınları yaşanan acı olay sonrası şoka girerken 25 yaşındaki Gezer'in oldukça şakacı biri olduğunu ve bu duruma anlam veremediklerini ifade etti. Peki, Yunus Gezer kimdir? İşte olayla ilgili detaylar…

Yunus Gezer kimdir? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!

YUNUS GEZER KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı mektubun ardından Türkiye'nin gündemine gelen Yunus Gezer, hayatına son verdi. 25 yaşındaki üniversite öğrencisi mektubunu sosyal medyada yayınladı. Alınan bilgiye göre genç adamın yakınları mektubu görür görmez polis ekiplerine haber verirken olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yunus Gezer kimdir? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!

İzmir'e üniversite okumak için gelen gencin mektubunda yazdıkları ise gündem oldu.

Yunus Gezer'in yayınladığı mektupta yürekleri dağlayan ifadeler yer aldı.

Yunus Gezer kimdir? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!

İNTİHAR MEKTUBU YÜREKLERİ DAĞLADI

"Sevgiden başka bir şey istemedim. Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi." İfadelerini kullanan Gezer, "Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur." Sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

Yunus Gezer kimdir? Üniversiteli Genç Yunus Gezer yayınladığı intihar mektubu sonrası hayatına son verdi!

Yaşanan acı olay sonrası sosyal medyada gündem olan Yunus Gezer'in 25 yaşında olduğu ortaya çıktı.

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