Yunus Gezer isimli bir üniversite öğrencisinin sosyal medyada yayınladığı intihar mektubu sonrası üniversiteli gencin yakınları polise haber verdi. Gencin evine giden ekipler Gezer'in cansız bedeniyle karşılaşırken "Yunus Gezer kimdir?" sorusu yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin gündemine gelen acı olayda gencin bir süredir sosyal medyada intihar ile ilgili paylaşımları beğendiği de ortaya çıktı. Yakınları yaşanan acı olay sonrası şoka girerken 25 yaşındaki Gezer'in oldukça şakacı biri olduğunu ve bu duruma anlam veremediklerini ifade etti. Peki, Yunus Gezer kimdir? İşte olayla ilgili detaylar…