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Haberler Yaşam Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:51

Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!

Son dakika haberi: Gaziantep'te Yunus Göç isimli cani tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek yoğum bakımdaydı. Minik yavrunun kaldığı hastaneden sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı tokatlayıp yumrukladı

Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!

Şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video

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Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!

Milyonlardan cani babaya tepki yağdı. Gözaltına alınan Göç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!

Beyin kanaması geçirdiği belirlene Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Son dakika: Yunus Göç’ün dövdüğü iki aylık Cihan bebek yoğun bakımdaydı! Gaziantep’teki hastaneden flaş açıklama!

Özel bir hastanede verilen tedaviye olumlu yanıt veren Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alındı.

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