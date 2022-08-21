Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...
Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 12:14

Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

Son dakika haberi: 18 yaşındaki genç kız, Muğla Milas'ta çalıştığı eğlence mekanında katledilmişti. Cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın otopsi raporu ise tüyler ürpertti. Raporda; Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi...

Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

Son dakika haberleri: Kan donduran olay, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde yaşanmıştı… Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.

Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

SON DAKİKA