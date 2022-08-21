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Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...
Giriş Tarihi: 21.08.2022 12:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
12:14
Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...
Son dakika haberi: 18 yaşındaki genç kız, Muğla Milas'ta çalıştığı eğlence mekanında katledilmişti. Cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın otopsi raporu ise tüyler ürpertti. Raporda; Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, baskı sonucu da kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi...