Son dakika | Zehra Bayır cinayetinde çok çarpıcı detaylar! Otopsi raporu tüyler ürpertti: Kaburgaları...

İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.