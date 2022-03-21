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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Zonguldak ve Rize'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Zonguldak ve Rize'de kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 04:26 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 04:26

SON DAKİKA: Zonguldak ve Rize'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Zonguldak ve Rize'de kar tatili var mı?

Zonguldak ve Rize'de kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Rize ve Zonguldak'da da kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Zonguldak'da bugün okullar tatil mi? Rize'de okullar tatil mi? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Zonguldak ve Rize’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Zonguldak ve Rize’de kar tatili var mı?

Kar yağışı yeni haftada Pazartesi günü de yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada, Zonguldak ve Rize'de bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

SON DAKİKA: Zonguldak ve Rize’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Zonguldak ve Rize’de kar tatili var mı?

ZONGULDAK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak Valiliği'nden kar tatili ile ilgilil bir açıklama henüz gelmedi. Gelişmeler haberimizde olacak.

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SON DAKİKA: Zonguldak ve Rize’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Zonguldak ve Rize’de kar tatili var mı?

RİZE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Rize ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

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