Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

Olayın ardından Zonguldak Valiliği de resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda Salim Çatma ve birlikte inşaat içinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi. S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cesetleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.