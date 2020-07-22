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Son dakika: 'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

'ta korkunç gün yüzüne çıktı. Zonguldak'ta, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cesetleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili 8 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 14:01
Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

'ta yaşanan korkunç bir gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgiye göre, Salim Çatma Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen 17 Temmuz günü çalışmak için gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

Bunun üzerine Salim Çatma'nın ailesi durumu Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., İ.A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

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Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

Olayın ardından Valiliği de resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda Salim Çatma ve birlikte inşaat içinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi. S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cesetleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.

Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

Cesetlerin gömüldüğü değerlendirilen ormanlık bölgede iz takip ve kadavra köpeklerle birlikte yapılan arama sonucunda Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetlerine gömülü vaziyette ulaşıldı.

Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

Şüphelilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen (8) şüpheliden M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y. E. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!

S.A., İ.A. ve S.K. isimli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp ormana gömdüler!
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