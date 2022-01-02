Son dakika: Zonguldak’ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu

SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA KORKUNÇ SON! GENÇ KADIN EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.