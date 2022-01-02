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Haberler Yaşam Son dakika: Zonguldak'ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu
Giriş Tarihi: 02.01.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 13:20

Son dakika: Zonguldak'ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu

Son dakika haberi: Zonguldak'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan İleri'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

İHA
Son dakika: Zonguldak’ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu

SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA KORKUNÇ SON! GENÇ KADIN EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Son dakika: Zonguldak’ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu

Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu.

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Son dakika: Zonguldak’ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Zonguldak’ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Zonguldak’ta korkunç son! Genç kadın evinde kanlar içinde bulundu
SON DAKİKA