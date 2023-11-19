Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.