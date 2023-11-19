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Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
16:36
Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?
Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi sorusu son dakika yanıt arıyor. Şiddetli karayelin Batı Karadeniz'i esir altına aldığı saatlerde Zonguldak ilimizde sel ve taşkınlar meydana geldi. Zonguldak Valiliği, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Peki, 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi oldu? İşte detaylar