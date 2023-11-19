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Haberler Yaşam Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?
Giriş Tarihi: 19.11.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 16:36

Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi sorusu son dakika yanıt arıyor. Şiddetli karayelin Batı Karadeniz'i esir altına aldığı saatlerde Zonguldak ilimizde sel ve taşkınlar meydana geldi. Zonguldak Valiliği, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Peki, 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi oldu? İşte detaylar

Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi, okul var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. Fırtınanın vurduğu Karadeniz ilinde bir gemi karaya otururken, ağaçlar devrildi ve sel, sağanak yaşanmaya devam ediyor. Peki, Pazartesi Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi ilan edildi?

Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

SON DAKİKA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Zonguldak Valiliği, fırtına ve sağanak yağıştan dolayı yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini bildirdi.

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Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Zonguldak il genelinde; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

HÜKÜMLÜLER TAHLİYE EDİLİYOR!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddetli yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlülerden 39'unun, Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini bildirdi.

Valilik duyurdu: Zonguldak’ta okullar tatil mi edildi, var mı yok mu? 20 Kasım 2023 Pazartesi Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi oldu?

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su seviyesi yükseldiğinden, cezaevinde barındırılan hükümlüleri güvenlik nedeniyle yakın kurumlara naklediyoruz. Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen 39 hükümlünün şu an için bir güvenlik problemi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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