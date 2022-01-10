HaberlerYaşamSon dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:00Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:50
Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Kırgızistan'dan çalışıp üniversite okumak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp dövüldükten sonra öldü sanılarak yol kenarına atılan Kırgızistan uyruklu 24 yaşındaki Malikan Nootieva, 3 beyin ameliyatı geçirdi. 1 yıllık fizik tedavinin ardından 2019'da ülkesine geri dönen Malikan'ın 2 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Talihsiz kadının ömür boyu felçli kalacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…