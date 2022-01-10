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Haberler Yaşam Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:50

Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Kırgızistan'dan çalışıp üniversite okumak için geldiği Antalya'da fuhşa zorlanıp dövüldükten sonra öldü sanılarak yol kenarına atılan Kırgızistan uyruklu 24 yaşındaki Malikan Nootieva, 3 beyin ameliyatı geçirdi. 1 yıllık fizik tedavinin ardından 2019'da ülkesine geri dönen Malikan'ın 2 yıldır beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Talihsiz kadının ömür boyu felçli kalacağı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla hem üniversite okumak, hem de çalışmak için Antalya'ya geldi.

Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince 21 Aralık 2016 tarihinde levye demiri ile feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine yol kenarına atıldı.

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Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Yoldan geçen araç sürücüleri "Yolda kadın cesedi var" diye güvenlik güçlerine bildirdi.

Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Malikan Nootieva'nın yaşadığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi 2 kez duran Malikan'ın kalbini çalıştırdı. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. 3 ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, 2 ay beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde yattı.

Son dakika: Zorla fuhuş yaptırılan Kırgız kızdan 5 yıl sonra haber var: Korkunç gerçek ortaya çıktı!

BEBEK GİBİ BAKTILAR

Hastanedeki tedavisinin ardından Malikan Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay evini açtı. Bu sırada kızlarının başına gelenleri duyan Malikan'ın Kırgızistan'da bulunan babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva Antalya'ya geldi. Kızlarının bulunduğu eve yerleşti. Anne ve baba 16 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan ve hiçbir şey hatırlamayan bir kelime konuşamayan kızlarına bir bebek gibi baktı.

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