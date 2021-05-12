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Haberler Yaşam Son dakika:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'
Giriş Tarihi: 12.05.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 14:59

:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'

haberleri... 'da 2 bin 340 rakımlı 'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Son dakika:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'

Kentte yaşayan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti.

Son dakika:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'

Turuncu ve kırmızının farklı tonlarında renklere sahip tüylerle kaplı böcekler Çam'ın ilgisini çekti.

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Son dakika:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'

Aygün Çam, böceklerin fotoğraflarını çekerek, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı.

Son dakika:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'

Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti.

Son dakika:Tesadüfen keşfedildi! 'O kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor'

'da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe Özgen, " böceği" adını verdi.

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