Haberler Yaşam SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 14.04.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 21:20

SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremlere listesi anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürerken yaşanan bu sarsıntılar gün içerisinde çokça kez "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. Dakika dakika depremlere ilişkin tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte 14 Nisan 2023 son depremler listesi ve tüm bu detaylar.