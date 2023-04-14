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Haberler Yaşam SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 14.04.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 21:20

SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremlere listesi anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürerken yaşanan bu sarsıntılar gün içerisinde çokça kez "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. Dakika dakika depremlere ilişkin tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte 14 Nisan 2023 son depremler listesi ve tüm bu detaylar.

SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? soruları yaşanan sarsıntılarla beraber vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı onlarca deprem yaşanabiliyor. Bu sarsıntılar, özellikle de Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş felaketi sonrası vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken son depremler listesi de yakından takip ediliyor. İşte 14 Nisan son depremler listesi ve dakika dakika deprem haberleri…

SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREM HABERLERİ - Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde? İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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