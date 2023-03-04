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Haberler Yaşam Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!
Giriş Tarihi: 04.03.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 07:10

Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!

AFAD ve Kandilli Aracılığı ile paylaşılan son depremler listesi ile deprem haberleri kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki yüzyılın en büyük felaketinin ardından bölgedeki fay hatlarındaki hareketlilik sürerken "4 Mart 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer onlarca artçı sarsıntının meydana geldiği bildirilmişti. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile anlık deprem haberleri…

Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!

Anlık son depremler listesi: Bölgede artçı depremler sürerken vatandaşlar hissettikleri sarsıntı karşısında "4 Mart Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peş peşe irili ufaklı yaşanan bu depremler vatandaşlarda büyük korkuya neden oluyor. Henüz Kahramanmaraş felaketinin yaraları sarılmadan geçtiğimiz hafta AFAD verileriyle Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem daha meydana gelmişti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri listesi…

Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 4 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

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Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.

ARTÇI DEPREMLER

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!
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