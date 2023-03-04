Haberler Yaşam Son deprem haberleri dakika dakika: Az önce deprem mi oldu? 4 Mart 2023 AFAD-Kandilli son depremler listesi ile artçılar sürüyor!

Giriş Tarihi: 04.03.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 07:10

AFAD ve Kandilli Aracılığı ile paylaşılan son depremler listesi ile deprem haberleri kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki yüzyılın en büyük felaketinin ardından bölgedeki fay hatlarındaki hareketlilik sürerken "4 Mart 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada bundan 3-4 ay önce yaşadığımız İzmir ve Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer onlarca artçı sarsıntının meydana geldiği bildirilmişti. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile anlık deprem haberleri…