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SON DEPREMLEER || Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
07:54
SON DEPREMLEER || Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!
12 Temmuz Cuma günü son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Son dakika az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları belli oldu!