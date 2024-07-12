SON DEPREMLEER || Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, Afad ve Kandilli verileri ile güncel son depremler!

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, güncel son depremler listesi…