GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından alınıyor. Sismik grafikte incelenen sarsıntılar bilgilerin tanımlanması ardından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Resmi internet adreslerinden öğrenildiği gibi kurumların sosyal medya hesaplarından da anlık haber almak mümkün. İşte, Ege Denizi, Elazığ ve diğer depremlere dair detaylar: