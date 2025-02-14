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GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:06
Son dönemde Ege Denizi üzerinde yaşanan sismik hareketlilik sonrası fay hatlarına yakın bölgelerde oturan vatandaşlar diri fayları ve yaşanan anlık sarsıntıları kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile öğrenilen bilgilere göre gece saatlerinde yaşanan Elazığ depremi bölge sakinleri tarafından hissedildi. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gündemde. Peki, 14 Şubat 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?