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Haberler Yaşam GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:06

GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

Son dönemde Ege Denizi üzerinde yaşanan sismik hareketlilik sonrası fay hatlarına yakın bölgelerde oturan vatandaşlar diri fayları ve yaşanan anlık sarsıntıları kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile öğrenilen bilgilere göre gece saatlerinde yaşanan Elazığ depremi bölge sakinleri tarafından hissedildi. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gündemde. Peki, 14 Şubat 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından alınıyor. Sismik grafikte incelenen sarsıntılar bilgilerin tanımlanması ardından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Resmi internet adreslerinden öğrenildiği gibi kurumların sosyal medya hesaplarından da anlık haber almak mümkün. İşte, Ege Denizi, Elazığ ve diğer depremlere dair detaylar:

GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

ELAZIĞ'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 14 Şubat saat 03.27'de Elazığ Sivrice merkez üssünde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi:

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2025-02-14

Saat:03:27:49 TSİ

Derinlik:7 km

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GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

EGE DENİZİ'NDE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Ege Denizi ocak ayı sonundan bu yana sismik hareketliliğini sürdürüyor. Santorini Adası ve yakınlarında gerçekleşen sarsıntıların şiddeti zaman zaman artıyor. Deprem olma sıklığı ise değişiyor.

GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

SON DEPREMLER LİSTESİ - 14 ŞUBAT 2025

Türkiye'de ve sınır bölgelerinde yaşanan tüm depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden ulaşmak mümkün. Listeler üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği öğrenilebiliyor.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCEL SON DEPREMLER 14 Şubat 2025: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son veriler

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler en kısa sürede sismik grafik üzerinden kayda geçirilen listeden deprem bilgisine ulaşabiliyor. Depremin yerin kaç kilometre altında meydana geldiğini öğrenmek için paylaşılan listede derinlik bilgisine göz atılıyor.

Yüzeye yakın depremler bölge sakinleri tarafından daha fazla hissediliyor.

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