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Haberler Yaşam Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:51

Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi: Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi ardından etkilenen 11 ilde artçı sarsıntılar sürüyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Yaşanan her sarsıntı ardından az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları yanıt aramaya başlıyor. Son yaşanan Bolu, Mersin, İran depremi kısa süreli paniğe neden oldu. En son deprem son dakika duyuruluyor. İşte, 17 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 17 Mart bugün araştırılmaya devam ediyor. Yaşanan her sarsıntı ardından fay hattı üzerindeki hareketler kontrol edilirken az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları listede yanıt arıyor. 7.7 ve 7.6'lık felaketin ardından sarsıntıların bir yıl sürebileceği tahmin edilenler arasında. Son dakika deprem haberleri merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile takip ediliyor. Artçılar sıklığını azaltmaya başladı. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

İRAN VAN SINIRINDA KORKUTAN DEPREMLER!

2011 yılında yıkıcı bir deprem geçiren Van'da dün ve bugün İran merkez üssünde olan depremler hissedildi. Paniğe kapılan halk gelişmeleri takip ediyor. 17 Mart son depremler güncel verilere göre 5.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi!

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Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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