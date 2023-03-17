Haberler Yaşam Son depremler 17 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:51

Son dakika deprem haberi: Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi ardından etkilenen 11 ilde artçı sarsıntılar sürüyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Yaşanan her sarsıntı ardından az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları yanıt aramaya başlıyor. Son yaşanan Bolu, Mersin, İran depremi kısa süreli paniğe neden oldu. En son deprem son dakika duyuruluyor. İşte, 17 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…