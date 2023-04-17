Haberler Yaşam Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:46

Son depremler AFAD verileri ile takip edilmeye başladı. Kahramanmaraş depremleri sonrası yıkıcı etkiler görülen 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Öte yandan diri fay hattı üzerinde bulunan illerde büyük ve küçük çaplı hareketler de kayıt altına alınıyor. Yaşanan hep sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Son dakika deprem haberleri depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliğine dair bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 17 Nisan 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi…