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Haberler Yaşam Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:46

Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler AFAD verileri ile takip edilmeye başladı. Kahramanmaraş depremleri sonrası yıkıcı etkiler görülen 11 ilde artçı sarsıntılar devam ediyor. Öte yandan diri fay hattı üzerinde bulunan illerde büyük ve küçük çaplı hareketler de kayıt altına alınıyor. Yaşanan hep sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt arıyor. Son dakika deprem haberleri depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliğine dair bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 17 Nisan 2023 son depremler Kandilli Rasathanesi listesi…

Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Afet bölgesinde meydana gelmeye devam eden artçıların yanı sıra farklı illerde de çeşitli sarsıntılar görülüyor. Son olarak Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta deprem kaydedildi. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile yayında. Sarsıntının olduğu illerde yaşayanlar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Nisan son dakika deprem haberleri…

Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

VAN'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

17 Nisan saat 07.07 itibarıyla gerçekleşen deprem 4.0 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin merkez üssü Van Çaldıran.

Gelişmeler takip ediliyor.

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Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler 17 Nisan 2023 Türkiye listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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