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Haberler Yaşam Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:44

Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri: 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından etkilenen 11 ilde Hatay, Adıyaman ve Malatya yoğunlukta olmak üzere artçı sarsıntılar sürüyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Büyük ve küçük her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları arama geçmişlerindeki yerini aldıyor. Son olarak Kayseri depremi bölge halkını korkuttu. En son deprem son dakika haberi ile listede yerini alıyor. İşte, 20 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 20 Mart bugün yeniden gündemdeki yerini aldı. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran yüzyılın felaketi ardından sarsıntılar az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları ile araştırılıyor. Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan artçı sarsıntılar sıklığını azaltmakla birlikte meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberi merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile paylaşılıyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

KAYSERİ'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dönemlerde birden fazla sarsıntının kaydedildiği Kayseri'de deprem meydana geldi. Paniğe kapılan halk gelişmeleri takip ediyor. 20 Mart son depremler güncel verilere göre gece saatlerinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

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Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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