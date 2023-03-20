Haberler Yaşam Son Depremler 20 Mart 2023 listesi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:44

Son dakika deprem haberleri: 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından etkilenen 11 ilde Hatay, Adıyaman ve Malatya yoğunlukta olmak üzere artçı sarsıntılar sürüyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Büyük ve küçük her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü neresi soruları arama geçmişlerindeki yerini aldıyor. Son olarak Kayseri depremi bölge halkını korkuttu. En son deprem son dakika haberi ile listede yerini alıyor. İşte, 20 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…