Haberler Yaşam Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 09:37

Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Türkiye'de son depremler AFAD ve Kandilli tarafından son dakika haberi olarak duyuruluyor. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları sürerken en ufak sarsıntı da vatandaşlar son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. Dakika dakika depremlere ilişkin tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte 22 Nisan son dakika depremler…