Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu
Giriş Tarihi: 22.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 09:37

Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Türkiye'de son depremler AFAD ve Kandilli tarafından son dakika haberi olarak duyuruluyor. Kahramanmaraş depreminin artçı sarsıntıları sürerken en ufak sarsıntı da vatandaşlar son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?" sorularını gündeme taşıyor. Dakika dakika depremlere ilişkin tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitelerinden son depremler listesiyle vatandaşların bilgisine sunuluyor. İşte 22 Nisan son dakika depremler…

Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Son depremler… Son olarak Kahramanmaraş, Hatay, Ankara, Osmaniye ve Malatya'da artçı sarsıntı kaydedildi. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları büyük küçük fark etmeksizin yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için yanıt arıyor. İşte, 22 Nisan 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

SON DEPREMLER 22 NİSAN 2023

MUĞLA
#DEPREM
ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
22.04.2023, 04:56:32 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 9.9 km
#Kandilli

Son depremler: 22 Nisan 2023 Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

MUĞLA
#DEPREM
ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
22.04.2023, 03:35:40 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 3.0 km
#Kandilli

MALATYA

#DEPREM
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
21.04.2023, 14:34:07 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 2.0 km
#Kandilli

ANKARA

21 Nisan 2023 Cuma günü saat 09.28'de Ankara Etimesgut ilçesinde meydana gelen deprem 2.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 6.12 km altında kaydetti.

SON DAKİKA