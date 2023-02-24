Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Son depremler 24 Şubat sorgulama ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli/AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:26

DEPREM SON DAKİKA HABERİ: Son depremler 24 Şubat sorgulama ile deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli/AFAD son depremler listesi

Deprem son dakika haberi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan veriler ile duyuruluyor. Son depremler listesi yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Büyük ve küçük her sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arayanlar AFAD deprem listesi ile şiddet, merkez üssü ve derinlik gibi bilgilere ulaşabiliyor. İşte, 24 Şubat bugünkü son depremler…