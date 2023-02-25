Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kandilli ve AFAD son depremler sürekli güncellenerek listeleniyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya gibi illerde pek çok artçı sarsıntı peşinden geldi. Çevre illerde yaşayanlar veya sarsıntı hissedenler deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan son depremler listesinde depremin şiddeti, enlemi boylamı gibi bilgilere erişiliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Şubat 2023