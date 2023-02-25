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Haberler Yaşam Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.02.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 07:44

Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kandilli ve AFAD son depremler sürekli güncellenerek listeleniyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya gibi illerde pek çok artçı sarsıntı peşinden geldi. Çevre illerde yaşayanlar veya sarsıntı hissedenler deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan son depremler listesinde depremin şiddeti, enlemi boylamı gibi bilgilere erişiliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Şubat 2023

Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son depremler… Türkiye'de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve birçoğunun hissedilmemesine karşın her gün ülkemizde çok sayıda deprem meydana geliyor. Yaşanan son Hatay, Kahramanmaraş depremi de sorgulamaları bir hayli arttırdı. Peki Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte 25 Şubat 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli deprem listesi

Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

Son depremler sorgulama ekranı küçük ve büyük şiddette tüm sarsıntıları kaydederken yaşanan depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği listede yerini alıyor. İlk paylaşımın ardından yapılacak detaylı incelemede farklı bir şiddet oranı ölçüldüğünde bilgiler revize edilerek yeniden listeye ekleniyor.

Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

Son depremler 25 Şubat 2023: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. İki haftayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

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