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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:23

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Deprem son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile öğreniliyor. Son depremler listesi ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleşen küçük ve büyük çapta sarsıntılar kayda alınıyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Her yeni sarsıntı da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başlıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan deprem listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte, 26 Şubat Pazar son depremler…

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile araştırılıyor. 11 ili kapsayan afet bölgesinde artçı sarsıntılar kayda geçerken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yaşanan her sarsıntı ardından arama geçmişlerindeki yerini alıyor. Türkiye deprem risk haritası üzerinde işaretlenen iller en çok araştırılanlar arasında. Deprem son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. İşte, 26 Şubat son depremler listesi…

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

HATAY'DA ARTÇILAR KORKUTMAYA DEVAM EDİYOR!

Büyük artçı sarsıntılar yoğun olarak Hatay merkezli görülüyor. Bunun sebebi yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası 20 Şubat günü Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8'lik iki büyük depremin daha meydana gelmesi olarak görülüyor.

Hatay'da son olarak Hassa merkezli 3.8 şiddetinde deprem kaydedildi.

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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

SON DAKİKA DEPREMLER – 26 ŞUBAT PAZAR

08:21 | HASSA (HATAY) 3.8

07.37 | EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) 4.0

05.26 | SAMANDAĞ (HATAY) 4.5

02.46 | ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) 3.6

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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