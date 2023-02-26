Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:23

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 26 Şubat son depremler AFAD ve Kandilli listesi ile son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Deprem son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile öğreniliyor. Son depremler listesi ile Türkiye'nin herhangi bir yerinde gerçekleşen küçük ve büyük çapta sarsıntılar kayda alınıyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Her yeni sarsıntı da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başlıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan deprem listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte, 26 Şubat Pazar son depremler…