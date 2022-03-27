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Haberler Yaşam Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu
Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 11:39

Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu

Yaşadığımız coğrafi konumun aktif fay hattı üzerinde yer alması sebebiyle son depremler merak ediliyor. 27 Mart Pazar bugün Akdeniz'de şiddeti 3.0 olan bir deprem meydana gelirken ikinci deprem ise AFAD verilerine göre Elazığ-Sivrice'de saat 10.26'da 3.5 şiddetinde yaşandı. Yurtta yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak duyuruluyor. Peki 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen son depremlerin listesi…

Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Anlık ufak çaplı depremler merak konusu olurken Kandili ve AFAD depremler listesini son dakika haberi olarak duyuruyor. En son Akdeniz ve Doğu Anadolu Fay hattı kuşağında küçük sarsıntılar meydana geldi. Peki 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? işte Kandilli ve AFAD son dakika depremler

Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 MART 2022 PAZAR

Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak duyurulan son depremler listesini görüntüleyebilirsiniz.

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Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu
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