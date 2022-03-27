Haberler Yaşam Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu

Giriş Tarihi: 27.03.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 11:39

Son depremler: 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD duyurdu

Yaşadığımız coğrafi konumun aktif fay hattı üzerinde yer alması sebebiyle son depremler merak ediliyor. 27 Mart Pazar bugün Akdeniz'de şiddeti 3.0 olan bir deprem meydana gelirken ikinci deprem ise AFAD verilerine göre Elazığ-Sivrice'de saat 10.26'da 3.5 şiddetinde yaşandı. Yurtta yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak duyuruluyor. Peki 27 Mart 2022 Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen son depremlerin listesi…