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Haberler Yaşam Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:48

Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri bugün de takip ediliyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisi paylaşılıyor. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından bölgede artçılar sürüyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yaşanan her sarsıntı sonrası yanıt arıyor. Son olarak Adana, Hatay ve Malatya'da artçı sarsıntı kaydedildi. En son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündeminde. İşte, 27 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son depremler 27 Mart 2023 listesi ile yaşanan sarsıntılar resmi kayıtlar altına alınıyor. 11 ilde yıkıcı etki bırakan Kahramanmaraş depremi ardından bölgede artçılar sıklığını azaltsa da devam ediyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. Fay hattı üzerinde bulunan şehirler başta olmak üzere her bölgede yaşanan son dakika deprem listede yerini alıyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: HATAY'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Hatay'da 27 Mart Pazartesi saat 02.56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Samandağ merkezli yaşandı.

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Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA