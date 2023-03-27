Haberler Yaşam Son Dakika Deprem Haberleri 27 Mart 2023: Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 07:48

Son dakika deprem haberleri bugün de takip ediliyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisi paylaşılıyor. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından bölgede artçılar sürüyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yaşanan her sarsıntı sonrası yanıt arıyor. Son olarak Adana, Hatay ve Malatya'da artçı sarsıntı kaydedildi. En son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündeminde. İşte, 27 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…