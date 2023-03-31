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Haberler Yaşam En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:36

En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisine erişilebiliyor. Kahramanmaraş merkezli afet sonrası bölgede artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları büyük küçük fark etmeksizin yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Son olarak Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da artçı sarsıntı kaydedildi. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için yanıt arıyor. İşte, 31 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

Son depremler 31 Mart 2023 listesi ile gün içinde meydana gelen büyük ve küçük çaplı her sarsıntı hakkında bilgi edinilebiliyor. 11 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesinde yer alan şehirlerde artçılar sürüyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularının yanıtları araştırılıyor. Fay hatları üzerinde bulunan iller başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan son dakika deprem verilerine resmi kaynaklar tarafından yayınlanan listeler ile ulaşabilirsiniz. İşte, 31 Mart 2023 En son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

SON DAKİKA: AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; Akdeniz'de 30 Mart Perşembe saat 22.23'te korkutan bir deprem meydana geldi.

4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve birçok ülkede hissedildi.

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En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2023-03-30

Saat:22:23:03 TSİ

Enlem:34.866 N

Boylam:25.35 E

Derinlik:6.57 km

En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

Öte yandan 30 Mart Perşembe günü afet bölgesinde yer alan Malatya'da peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı.

Önce saat 09:14'te Yeşilyurt merkezli 3.8 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 09:47'de yine aynı ilçede 3.7 büyüklüğünde ve 6.99 km derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi.

En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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