Haberler Yaşam En Son Depremler 31 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 07:36

Son dakika deprem haberleri bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisine erişilebiliyor. Kahramanmaraş merkezli afet sonrası bölgede artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları büyük küçük fark etmeksizin yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Son olarak Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da artçı sarsıntı kaydedildi. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için yanıt arıyor. İşte, 31 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…