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Haberler Yaşam SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege'de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:08

SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege'de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

Ege Denizi'nde son günlerde sarsıntılar peşe peşe devam ediyor. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak değerlendirirken, bölgede 26 Ocak'tan bu yana gerçekleşen deprem sayısı 750'yi geçti. Türkiye'ye en yakın depremin ise 140 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre güncel deprem bilgileri…

SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege’de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

26 Ocak 2025 tarihinden bu yana Ege Denizi'nde peş peşe birçok sarsıntı yaşandı. Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürerken AFAD ve Kandilli verileriyle sallantılara ilişkin veriler paylaşılmaya devam ediyor. İşte 5 Şubat 2025 Ege denizi son depremler listesi

SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege’de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

SON DAKİKA EGE'DE SARSINTILAR DEVAM EDİYOR!

AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi. İlk deprem saat 05.16'da 4 büyüklüğünde gerçekleşti ve 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Beş dakika sonra, saat 05.21'de aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde bir başka deprem daha yaşandı. Bu depremin de derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-05
Saat:05:21:06 TSİ
Enlem:36.69194 N
Boylam:25.83111 E
Derinlik:7 km

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SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege’de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler
SON DEPREMLER LİSTESİ EGE SON DAKİKA BİLGİLERİ
Saat 05.59'da 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem meydana geldi.
Saat 05.28'de 3.5 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı yaşandı.
Saat 05.21'de 4.5 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem gerçekleşti.
Saat 05.16'da 4.0 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 05.10'da 2.3 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem oldu.
Saat 04.11'de Balıkesir Sındırgı'da 1.3 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı meydana geldi.
Saat 04.07'de Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem yaşandı.
Saat 03.47'de Malatya Akçadağ'da 1.5 büyüklüğünde, derinliği 11.49 km olan bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 03.45'te 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem meydana geldi.
Saat 03.40'ta 3.1 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı yaşandı.
SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege’de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.

SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege’de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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