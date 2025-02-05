SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege’de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler

SON DEPREMLER LİSTESİ EGE SON DAKİKA BİLGİLERİ

Saat 05.59'da 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem meydana geldi.

Saat 05.28'de 3.5 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı yaşandı.

Saat 05.21'de 4.5 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem gerçekleşti.

Saat 05.16'da 4.0 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 05.10'da 2.3 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem oldu.

Saat 04.11'de Balıkesir Sındırgı'da 1.3 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı meydana geldi.

Saat 04.07'de Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem yaşandı.

Saat 03.47'de Malatya Akçadağ'da 1.5 büyüklüğünde, derinliği 11.49 km olan bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 03.45'te 3.4 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir deprem meydana geldi.

Saat 03.40'ta 3.1 büyüklüğünde, derinliği 7.0 km olan bir sarsıntı yaşandı.