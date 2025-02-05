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SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege'de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:08
SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2025 | Ege'de peş peşe sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler
Ege Denizi'nde son günlerde sarsıntılar peşe peşe devam ediyor. AFAD, bölgedeki sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak değerlendirirken, bölgede 26 Ocak'tan bu yana gerçekleşen deprem sayısı 750'yi geçti. Türkiye'ye en yakın depremin ise 140 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre güncel deprem bilgileri…